Club Brugge opent vanavond zijn Europese seizoen in de tweede voorronde van de Conference League. Tegenstander is Aarhus, dat vorig seizoen derde werd in de Deense competitie.

Het Aarhus-vak is alvast uitverkocht. 1.500 fans wonen de match bij. Voor de wedstrijd verkenden heel wat Denen het centrum van Brugge. Op de Eiermarkt is het op de koppen lopen. Het bier stroomt rijkelijk en er wordt volop gezongen. "Er is hier in geen 4 jaar zoveel volk geweest," zegt een cafébaas.

De politie houdt vanop afstand een oogje in het zeil.