Hoefkens zag Club zich naar 1/8e finales knokken: "Op het einde alles of niets"

"Het kon vandaag alle kanten uit", zei Hoefkens op het persmoment na afloop. "Ik was tevreden met het eerste kwartier, dan werd het wat moeilijker. In de tweede helft hadden we het momentum vast maar vervolgens pakte Atlético weer over na hun wissels. Op het einde was het alles of niets en moesten we vechten voor het resultaat."

"Voor hetzelfde geld verloren we met 1-0", vervolgde Hoefkens. "Dan kan je zeggen: 'We gaan tevreden naar huis en hebben ons best gedaan'. Maar van zulke redeneringen moeten we afstappen. Dat is onze grootste stap geweest."

Het hoofddoel is met kwalificatie voor de achtste finales binnen, maar dat wil niet zeggen dat Hoefkens niet meer ambitieus is. "Groepswinst? Op dit moment geen factor. Maar we willen elke wedstrijd winnen en als dat tot uiting komt gaan we de groep winnen."

