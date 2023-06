Historisch! Oshin Derieuw pakt als eerste Belgische boksster ooit Olympisch ticket

Oshin Derieuw uit Kuurne heeft zich woensdag met een zege op punten tegen de Française Emilie Sonvico verzekerd van de halve finales in de klasse tot 66 kilogram op de Europese Spelen in Polen.

De 36-jarige West-Vlaamse haalde het nipt met 2-3 van de Franse pitbull Emilie Sonvico, die vooraf als een erg lastige tegenstandster bestempeld werd. Derieuw staat zo in de halve finales in Nowy Targ, maar vooral op de Olympische Spelen van Parijs, als eerste Belgische vrouw ooit in het boksen. Voor de vorige Olympische Spelen van twee jaar geleden in Tokio was Delfine Persoon een kanshebber, maar zij mocht haar olympische droom opbergen toen een kwalificatietoernooi geschrapt werd. In Rio 2016 waren er bij de vrouwen nog geen professionele bokssters welkom.

Hongaarse tegenstandster

In Polen staat Derieuw vrijdagnamiddag (14u) bij de laatste vier tegenover de Hongaarse Anna Luca Hunhamori. Die haalde het in de kwartfinales overtuigend met 5-0 van de Nederlandse Luna Amaro Beeloo. Eerder op deze Europese Spelen klopte Derieuw in de kwartfinales overtuigend de Azerbeidzjaanse Shahla Allahverdiyeva met 5-0.