Historisch! Belgian Cats stoten voor het eerst door naar de finale van het EK

De Belgian Cats doen het! De Belgische basketvrouwen winnen in de halve finale van het Europees kampioenschap tegen Frankrijk en staan zowaar voor het eerst in de finale van een groot tornooi.

Na de bronzen medaille op het EK in 2017 en 2021 wordt het nu minstens zilver voor de Belgian Cats. De Belgen winnen met 67-63. dankzij glansprestaties van het West-Vlaamse duo Meesseman-Vanloo.

Wat een start

De Cats bepaalden van bij het begin van de partij het tempo onder leiding van de alomtegenwoordige Emma Meesseman. Het eerst quarter eindigde op 18-8. De Ieperse Meesseman was goed voor maar liefst veertien van de achttien punten.

Julie Vanloo uit Deerlijk had even nodig om op gang te komen. Eens de motor aan de praat raakte, was ze niet meer te stoppen. Vanloo zorgde voor vijf driepunters aan de rust. De Fransen hadden telkens moeite met de hoge druk en vlijmscherpe counters van de Belgen, die met een 44-30 voorsprong de kleedkamers ingingen.

Slordig

Frankrijk knokte zich na rust terug in de partij, mede dankzij heel wat balverlies van de Cats. Chartereau nam haar ploeg op sleeptouw met enkele belangrijke driepunters en zorgde ervoor dat Frankrijk opnieuw vertrouwen tankte. Voor rust viel amper één van de negen driepuntpogingen binnen bij Frankrijk, na rust was dat een pak beter. Het derde quarter eindigde op 54-46.

Een ware thriller!

De laatste tien minuten moesten uitsluiting geven, dan was het de Brugse Kyara Linskens die verdedigend meer dan haar werk doet en ook aanvallend zorgt voor de nodige punten. Emma Meesseman bewees nog maar eens waarom ze misschien wel de beste speelster op dit tornooi is. Op de juiste momenten breidde ze de kloof uit met enkele belangrijke punten. De Fransen bleven knokken en kwamen dichter en dichter, maar verloren uiteindelijk met 67-63.

De Cats doen het! Ze winnen de halve finale en stoten door naar de finale van het EK tegen Spanje.