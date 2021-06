Het parcours van het BK wielrennen in Waregem

Zondag is Waregem het toneel van het Belgisch kampioenschap wielrennen. Waar passeren de renners en is het volledige parcours gratis toegankelijk? Alle informatie vindt u hier.

Morgen ontvangt Waregem voor de derde keer in de geschiedenis het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg. De vorige edities werden gereden in 1966 en 1989. Guido Reybrouck en Ludo Bomans waren toen de sterkste. Dit jaar ligt de organisatie in handen van SV Zulte-Waregem en de organisatie achter Dwars Door Vlaanderen.

Parcours mannen

De renners starten aan de Hippodroom om vijf over twaalf. Via de Zuiderlaan rijden ze richting de officiële start in de Oosterlaan.

Het parcours is opgedeeld in drie rondes. De mannen starten met de Briek Schotte- en André Defoort-rondes, die telkens vier keer afgelegd worden. Daarna duiken ze de vier finalerondes van telkens iets meer dan zestien kilometer in. De finaleronde is de zwaarste lus met onderweg de kasseien van Herlegem, de Karmelberg en de Holstraat. Na nog een passage langs de hippodroom ligt de aankomst op de Verbindingsweg.

Parcours vrouwen

De vrouwen starten net als de mannen aan de Hippodroom. Om tien uur zal het startschot gegeven worden. Ook de vrouwen rijden via de Zuiderlaan naar de officiële start in de Oosterlaan.

De rensters beginnen met vier keer de Briek Schotte-ronde van achttien kilometer. Vervolgens slaan ze de André Defoort-rondes over en beginnen ze rechtstreeks aan de finaleronde die ze drie keer rijden.

De lokale rondes

De lokale rondes zijn vernoemd naar de legendarische Briek Schotte en André Defoort, twee voormalige renners uit de streek rond Waregem.

Het parcours loopt via deze straten:

Briek Schotteronde: Vijfseweg, Posterijstraat, Schoendalestraat,

Nieuwstraat, Grote Heerweg, Hoonakkerdreef, Kerkdreef, Kerkplein, Sioenstraat, Sint-Annaweg, Nijverheidsstraat, Liebaardstraat, Sprietestraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat, Deerlijkseweg, Henri Lebbestraat, Westerlaan, Noorderlaan, Vijfseweg.

Andre Defoortronde: Vijfseweg, Posterijstraat, Schoendalestraat, Nieuwstraat, Grote Heerweg, Hoonakkerdreef, Kerkdreef, Kerkplein, Sioenstraat, Sint-Annaweg, Nijverheidsstraat, Liebaardstraat, Sprietestraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat, Deerlijkseweg, Expresweg N382, Verbindingsweg, Zuiderlaan, Oosterlaan, Vijfseweg.

Straten finale ronde: Verbindingsweg, Zuiderlaan, Kruishoutemseweg; Heerlegemstraat (kassei), Waregemsesteenweg, Vandevoordeweg, Beerstraat, Holstraat (helling), Waregemsestraat, Beelkestraat, Schaagstraat, Bergstraat, Karmeldreef (helling), Galgestraat, Brouwerijstraat, Leeuwkestraat, Felix Verhaeghestraat, Hippodroom, Holstraat, Rooseveltlaan, Vredestraat, Expresweg N382, Verbindingsweg.

Toegang

De toegang langs het parcours is volledig gratis. Een mondmasker en anderhalve meter afstand zijn verplicht langs het volledige parcours. De organisatie vraagt om de coronamaatregelen goed op te volgen.