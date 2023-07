Het leken fantasten: ex-voorzitter en CEO KVK reageren op afgesprongen deal

De kans dat KV Kortrijk nog in de handen komt van de Kaminski’s slinkt met de minuut. Officieel hebben de Amerikanen nog tot middernacht om 15 miljoen over te maken, maar het ziet ernaar uit dat Vincent Tan op zoek moet naar nieuwe overnemers.

Op 14 juni is de overname van KV Kortrijk door vader en zoon Kaminski zogezegd rond. Ze geven kort wat uitleg, maar vragen mogen journalisten niet stellen. Drie weken later blijkt de overname gebakken lucht. Na een ingebrekestelling kregen ze iets langer de tijd om te betalen, maar ook die deadline loopt vandaag af. De club zelf wil nog niet reageren. Matthias Leterme, ex-CEO en voormalig voorzitter Ronny Verhelst reageren wel. Zij hadden van bij het begin een slecht gevoel bij de Kaminski’s.

“Het leken fantasten”

“Ik heb heel wat partijen rondgeleid op KVK, serieuze en minder serieuze, maar toen ik de Kaminski's en hun adviseurs rondleidde voor de wedstrijd KVK - Club Brugge klopte het plaatje totaal niet”, vertelt Leterme. “Het leken me fantasten. In zoverre zelfs dat ik tegen onze voorzitter, Ronny Verhelst, zei dat hij de moeite niet moest doen om hen na de wedstrijd op te zoeken en te ontmoeten.”

Geen vertrouwen in Kaminski’s

Toch ondertekende eigenaar Vincent Tan een intentieovereenkomst voor overname. Voor de CEO en voorzitter de druppel te veel. “De reden waarom Matthias en ik zijn opgestapt is exact omdat we ze niet vertrouwden. Ik had er van in het begin geen goed gevoel bij. Zo simpel is het. Ik vind het wel heel spijtig voor KVK”, vertelt voormalig voorzitter Ronny Verhelst.