Heruitgave Meeus-Philipsen in Roeselare

We krijgen morgen in Roeselare een heruitgave van de sprint op de Champs Elysées tussen de vrienden Jasper Philipsen en Jordi Meeus.

"Als er iemand was door wie ik wou verslagen worden in Parijs, dan wel Jordi Meeus," zo reageerde groene trui en viervoudig ritwinnaar Jasper Philipsen na zijn tweede plaats in de slotrit van de Tour de France. Morgen mag hij revanche nemen op het Dovy Natourcriterium in Roeselare.

De twee Limburgers worden de blikvangers, naast ook nog Michael Kwiatkowski. De Pool van Ineos won de rit naar de Col du Grand Colombier voor Maxim Van Gils, die ook van de partij is. Uit de ploeg van Tour de France winnaar Jonas Vingegaard komt Tiesj Benoot af naar het De Coninckplein, en de TourBelgen Yves Lampaert, Tim Declercq. Jonas Rickaert, Stan Dewulf, Steff Cras, Jasper De Buyst en Oliver Naesen. "Het was geen gemakkelijke bevalling, maar we zijn er toch in geslaagd om een mooi deelnemersveld bijeen te krijgen", zegt organisator Thomas Verhaeghe. "Jonas Vingegaard heeft sponsorverplichtingen in Nederland. Tadej Pogacar hadden we onder contract, maar enkel als hij de Tour zou winnen. Bollentrui Giulio Ciccone verkiest een criterium in Frankrijk. Met Jordi Meeus bereikten we zondagavond laat nog een overeenkomst."

De renners worden om 18u. voorgesteld, een half uur later begint de tijdrit, en om 19u. het Dovy Natourcriterium. Om 16u45 is er ook nog een gentleman koers met o.a. Johan Museeuw, Nico Eeckhout, Peter Farazijn, Fons De Wolf, Sven Vanthourenhout, Andrea Tafi en Peter Van Petegem.