Heropstanding Vanluchene voor eigen publiek

In het WK zijspancross heeft Marvin Vanluchene uit Oostrozebeke samen met z'n copiloot Robbie Bax de Grote Prijs van België gewonnen, de derde manche van het seizoen.

Door blessures en technische problemen stond Marvin Vanluchene pas op een elfde plek in de WK-tussenstand. Maar de GP van België in Lommel is voor de Oostrozebekenaar de wedstrijd van de heropstanding gebleken.

Samen met zijn co-piloot Robbie Bax ging Marvin Vanluchene in de eerste manche eerder matig van start, maar hij wist zich in de tweede koershelft nog van een negende naar een vierde plek te rijden.

Na de pauze kwam Vanluchene beter weg uit de startblokken en lag na één ronde derde. De voor hem uit rijdende Est Kert Varik en de Nederlander Daniël Willemsen moesten er al snel aan geloven en Vanluchene en Bax wonnen de tweede heat met ruime voorsprong, meteen ook voldoende voor de dagzege in Lommel.

In de WK-tussenstand rukt het Belgisch-Nederlandse duo op van de elfde naar de vijfde plaats. Volgend weekend wordt de titelstrijd verdergezet in Estland.