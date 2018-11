Hermes Volley Oostende heeft woensdagavond zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Challenge Cup voor vrouwen afgesloten met een 3-0 zege tegen het Azerbeidzjaanse Azerrail Bakoe.

25-20, 25-22 en 25-13 waren de setstanden op het scorebord. De return wordt al vandaag gespeeld in de Mister V-Arena in Oostende. Eerder op de avond versloeg VDK Bank Gent, de tweede Belgische club in het toernooi, het Finse LiigaPloki Pihtipudas met 2-3.