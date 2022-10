Hermes Oostende opent het seizoen met vlotte 3-0 zege

In de hoogste klasse bij de vrouwen is de volleycompetitie net gestart, met Hermes Oostende dat vorig seizoen net de degradatie ontliep. Maar Hermes begint met nieuwe moed en een handvol nieuwkomers, tegen Antwerp.

Hermes Oostende start verschroeiend aan de partij en loopt al snel 6-0 uit. De Canadese aanwinst Kory White toont zich met uitstekende smashes. De thuisploeg duwt daarna door en staat na het blok van Amber Gesquiere al snel 12-4 voor. Hoofdaanvaller White beslist set één na goed 20 minuten spelen: 25-16.

In begin van de tweede set gaat Hermes door op hetzelfde elan. Bij 8-1 komt er eindelijk ook eens een reactie van Antwerp, Caitlin Van de Perre neemt haar ploeg op sleeptouw, meer nog, Antwerp komt zelfs op voorsprong 20-21. Maar Hermes slaagt er toch in om het tij nog te keren. Antwerp scoort niet meer. Hermes doet dat wel. De thuisploeg wint ook set twee, met 25-21.

In de derde set houden beide ploegen elkaar aanvankelijk in evenwicht. Hermes neemt naar het einde toe de set in handen en wint met 25-18. De vlotte 3-0 zege is binnen. Volgende zaterdag speelt Hermes in de achtste finale van de beker tegen vicekampioen Limburg Volley.