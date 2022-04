Hermes Oostende kan eindelijk opgelucht ademhalen. Een 3-0 zege in de wedstrijd tegen Michelbeke verzekert de club van een vijftiende seizoen op rij in de hoogste klasse van het vrouwenvolleybal.

Hermes moest winnen om degradatie te vermijden, het gevolg van een hele reeks onverwachte nederlagen. Zaterdag hadden ze in Michelbeke nog met 3-0 verloren, maar in deze alles-of-niets wedstrijd valt de bal dan toch eindelijk eens goed. 25-19, 25-14, en een felbevochten 27-25. Door deze zege speelt Hermes volgend seizoen voor het vijftiende jaar op rij in de liga van de damesvolley.