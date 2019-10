Hermes Oostende grijpt naast supercup

Voor Oostende was het de eerste supercupdeelname ooit. Beveren won de laatste drie jaar op rij, en dus wisten de Oostendse dames op voorhand dat het geen gemakkelijke klus zou worden.

Desondanks was het toch Oostende die het sterkste aan de wedstrijd begon. Te veel foutjes en concentratieverlies zorgden er echter toch voor dat Beveren kon terugkeren. Beveren verzilverde dan ook de eerste set bij de eerste setbal.

Dreun voor Oostende

Het verlies van de eerste set was een klap voor Hermes Oostende. In de tweede set kwamen ze de dreun nooit te boven en verloren met een duidelijke 25-11. In tegenstelling tot set twee, konden de speelsters van Hermes de rug wel rechten, maar het was Beveren dat toonde waarom het de laatste drie jaar de supercup won.