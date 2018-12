Hermes dicht bij finale

Zaterdagavond heeft Hermes Oostende in de halve finale van de bekercompetitie met 3-0 van Zoersel gewonnen.

Oostende start furieus aan de wedstrijd. Het neemt meteen een voorsprong onder impuls van kapitein Nina Coolman. Na tien minuten is het al 9-3. Zoersel vindt geen antwoord op het goede spel van Hermes en dat leidt tot fouten. Zoersel gaat bij een 24-10 stand dan ook zelf de mist in en zo gaat de eerste set overduidelijk naar Oostende.

In de tweede set lijkt Zoersel wakker geschud en het neemt zelfs even de leiding met 7-9. Oostende coach De Veylder zet in een time-out orde op zaken. Het wordt zo nog een spannend einde van de tweede set, maar na twee goeie blokken van ondermeer Lynn Blenckers en Jitse Verbinnen trekt Oostende ook na een mindere tweede set aan het langste eind met 26-24.

De derde set wordt een walk-over van Oostende. De vrouwen van De Veylder spelen bevrijd en alles lijkt te lukken. Zoersel kan zijn stempel niet drukken in de derde set en komt niet dichter dan 10-7. Bij het matchpunt voor Hermes gaat Zoersel opnieuw in de fout. Via Birthe Wittock gaat de bal buiten en zo wint Oostende ook de derde set met 25-9.

De terugwedstrijd vindt plaats op 23 december. Oostende heeft dan genoeg aan twee sets om door te stoten naar de felbegeerde bekerfinale. Dat is al van 1988 geleden. Toen verloor Hermes met 3-0 van Hermanas Wervik.