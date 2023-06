HERBEKIJK: vader en zoon Kaminski lichten overname KVK toe

De Kaminski Group wordt geleid door Matthew (echte naam: Maciek) Kaminski, een Amerikaans-Poolse zakenman en oprichter van Kaminski Asset Management Inc, gevestigd in de Verenigde Staten. De Kaminski Groep richtte in 2022 KAM Sports op, met als doel om op verschillende niveaus in de sport te investeren. Kortrijk is de tweede club in korte tijd die Kaminski overneemt. Hij kocht vorig jaar de Griekse eerste­klasser Panaitolikos. De Kerels zijn nu de zesde van 26 Belgische profclubs met Amerikanen in het bestuur. RWDM, KV Oostende en Standard zijn volledig in Amerikaanse handen, Club Brugge en Beveren gedeeltelijk.

Geen trainer, voorzitter en manager

Kortrijk beëindigde afgelopen seizoen op de veertiende plaats in de Jupiler Pro League. Maandag werden de trainingen hervat, zonder hoofdcoach na het vertrek van Bernd Storck. Daarnaast kondigden voorzitter Ronny Verhelst en manager Matthias Leterme eind april aan te zullen stoppen, maar zij blijven hun rol opnemen tot er opvolgers aangeduid zijn.