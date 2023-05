HERBEKIJK: Delfine Persoon behoudt gordel en maakt nog kans op wereldtitel

Twee kamprechters gaven haar het voordeel (97-93 en 98-92), een koos voor de Zuid-Koreaanse (94-96). Persoon (38) verdedigde de titel voor de tweede keer. In november vorig jaar werd haar kamp tegen de Duitse Ikram Kerwat in Dubai uitgeroepen tot een 'no contest'. De West-Vlaamse ontsnapte toen aan een diskwalificatie nadat ze haar opponente een bijkomende slag had gegeven toen die al op de knieën zat.

Wereldtitel is nog mogelijk

Het was de 48e overwinning voor Persoon, tegen drie nederlagen. Bo Mi Re Shin (29) moest haar tweede nederlaag slikken (vijftien zeges, drie onbeslist). Door de overwinning mag Persoon het voor de wereldtitel nu in principe opnemen tegen de 28-jarige Amerikaanse Alycia "The Bomb" Baumgardner. Die is de WBC-, WBO-, WBA-, IBO- en IBF-kampioene in de gewichtsklasse. Het is echter twijfelachtig of die kamp er komt. Allereerst omdat Baumgardner op 15 juli in Detroit haar vijf titels bij de superveders op het spel zet tegen de Griekse Christina Linardatou, tegen wie ze in 2018 haar enige nederlaag leed.

Vervolgens is het de vraag of de winnares van die kamp haar titels tegen Persoon zal willen verdedigen. Baumgardner kan bijvoorbeeld beslissen haar WBC-titel vacant te stellen en voor de overige vier te kampen tegen minder gereputeerde tegenstanders. Bij Linardatou speelt dan weer dat zij in 2016 al eens verloor van Persoon. Niettemin zou de vijf wereldtitels binnenhalen het orgelpunt zijn van de carrière van Persoon. Gedurende vijf jaar had ze de WBC-titel bij de lichtgewichten (tussen 58,967 en 61,237 kg) in handen, maar ze verloor die op 1 juni 2019 aan de Ierse Katie Taylor in Madison Square Garden in New York