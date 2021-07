Helft van zesling verdedigt onze kleuren op Paralympics

Bruno, Tom en Arne Vanhove vormen de helft van de Belgische goalbalploeg, een sport voor blinden en slechtzienden. Ze zijn 37 jaar en het is hun eerste keer samen op een groot tornooi. Bruno heeft het meeste ervaring van de drie, dan komt Tom en Arne is er pas later bijgekomen. Alle drie de broers hebben een gelijkaardige afwijking aan de ogen. Arne: "Ik zie iets beter dan Tom en Bruno. Ik kan gewoon objecten van iets verder zien. Ik kan een wagen zien vanop tien meter en de nummerplaat lezen, Bruno en Tom gaan die nummerplaat maar vanop 3 meter zien." (Lees verder onder de foto)

Dromen van een medaille

Ervaring halen de 'Belgian Bulls' uit vorige deelnames aan de Spelen in Peking en Londen en ze pakten ook al brons op het EK en op het WK. Dan mag je dromen van een medaille. Tom Vanhove: "Ik hoop dat we de halve finale halen. Mocht je aan andere teams vragen of ze ons zien een medaille halen, zullen ze ons waarschijnlijk niet aanduiden. Maar ik hoop dat we de outsider zijn die toch mag een medaille meepikken. En we gaan er ook alles aan doen."

