"Heel België wou dat we verloren, maar we hebben het toch opnieuw gedaan"

Ondanks de vele titels, is het toch al even geleden dat BC Oostende de titel kon vieren in eigen zaal. Een volle COREtec Dôme kon genieten met volle teugen.

"Ik ben vooral trots op hoe wij de koppen bij elkaar hebben gestoken na de verloren bekerfinale. We stonden 0-1 achter tegen en Antwerp en dat kunnen ombuigen naar een 3-1. Het is geweldig om thuis kampioen te worden voor al deze fans", zegt Keye van der Vuurst.

Simon Buysse is vooral blij om nog eens in eigen zaal de titel te kunnen vieren: "elke titel is speciaal, zeker deze met Dušan Đorđević. Het is onbeschrijfelijk hoe hij die laatste driepunter binnengooit. Ik doe twaalf petjes af!"

Dušan Đorđević gaat op zijn 40ste op basketbalpensioen. Hij was twaalf jaar lang de kapitein bij BC Oostende. Hij genoot gisteren met gemengde gevoelens: "het is erg moeilijk om uit te leggen. Het is ontroerend, ik ben al enkele maanden emotioneel bezig met dit moment. Ik ben blij en droevig tegelijk. Gelukkig om de liefde en waardering die ik hier krijg. Maar ook droevig dat ik stop. Maar het is het juiste moment."

Pierre-Antoine Gillet bejubeld zijn ploegmaat: "het is uitzonderlijk wat Dušan Đorđević heeft gepresteerd. Ik ga proberen om ook een rolmodel te worden zoals hij, al heb ik niet hetzelfde niveau. Maar ik ga toch proberen die eigenheid te behouden zoals Dušan twaalf jaar lang deed."

Olivier Troisfontaines gaat vooral deze titel koesteren: "het is al mijn derde titel met BC Oostende, maar het is de eerste die ik thuis kan vieren. Het is toch heel speciaal gevoel, ik ga dit koesteren."

Servaas Buysschaert haalt ook aan dat niet iedereen BC Oostende als kampioen wou: "heel veel mensen hebben getwijfeld aan ons, daarom is het heel mooi om het zo te doen. Iedereen was tegen ons, heel België wou dat we verloren, maar toch hebben we het opnieuw gedaan."