"Hawaii ? Voorlopig geen zin in!"

Een blauw karton van de hoofdscheidsrechter, zo'n vijftig kilometer ver op de Queen K, deed de wereld van Frederik Van Lierde (een beetje) instorten. Een volledig jaar van opofferen en labeurwerk, gelardeerd met knappe overwinningen in Nice en Alpe d'Huez, werd door een zeer discutabele beslissing in een seconde tijd naar de vuilnisbak verwezen. "Ik kan er mij nog steeds kwaad om maken," vertelt Van Lierde tijdens een event in Lauwe. "Ik ben er zeker van dat ik niks verkeerd heb gedaan, maar toch ontneemt hij mij zo elke kans op een goede prestatie. Bovendien is het elk jaar wel wat. Vorig jaar waren ze mijn bevoorrading kwijtgeraakt, het jaar daarvoor had ik ook al een onrechtvaardige tijdstraf gekregen."

Het zit de winnaar van 2013 hoog. "Ik weet nog steeds niet of ik ooi nog wel terugkeer. Bovendien moet ik mij ook weer kwalificeren, nadat ik vijf jaar op mijn overwinning heb kunnen teren. Stel dat dat niet lukt, dan hoef ik er niets een over na te denken. Ik denk dat ik pas op 30 juni ga beslissen. Dan heb ik al Nice en waarschijnlijk ook Lanzarote achter de rug."

Daarnaast wil Van Lierde zich wel kwalificeren voor het WK 70.3 in Nice. "Daarvoor moet ik wel een wedstrijd winnen, misschien in Mexico. Eind januari bestaat de kans dat ik de Israman ga doen (in Eilat, nvdr). Ik wil mij in mijn laatste twee jaar vooral amuseren in mijn sport, en dat hoeft niet meteen op Hawaii te zijn."