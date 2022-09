Harm Vanhoucke verhuist naar Team DSM

De 25-jarige Vanhoucke debuteerde in 2018 bij Lotto Soudal. Hij boekte nog geen profzege maar startte wel al in vijf grote rondes (3x Giro, 2x Vuelta) en haalde twee keer het podium in een (lastige) Giro-etappe. Dit seizoen werd Vanhoucke tweede in de eindstand van de Roemeense Sibiu Tour en vijfde in de Ronde van Turkije.

"Deze ploeg boekte al heel wat successen in klassementen van grote rondes en beschikt over veel kennis. Het wordt een nieuwe stap in mijn carrière en ik ben benieuwd om te zien hoe ik zal verbeteren als renner en wat ik zal leren van de meer ervaren renners", zegt Vanhoucke.

Volgens DSM's hoofdcoach Rudi Kemna had Vanhoucke "een hele goeie U23-carrière" en zette hij in elk seizoen als prof stappen vooruit. De ploeg wil hem verder laten ontwikkelen als klimmer. "Als 25-jarige heeft hij nog marge om te verbeteren. Met een specifiek trainings- en wedstrijdprogramma moet dat lukken."

Team DSM kondigde vrijdag ook de komst van de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin aan. Die komt op zijn 31e over van Israel-Premier Tech en tekende voor drie jaar. Bevin won dit seizoen de Ronde van Turkije en pakte een etappe in de Ronde van Romandië.