Harm Vanhoucke preventief uit Ronde van Luxemburg gehaald

Vanhoucke is de kamergenoot van Tomasz Marczynski, en die is ziek geworden. Hij vertoont virale symptomen, maar test voorlopig wel negatief. Uit voorzorg moet Marczynski uit koers, zijn kamergenoot Harm Vanhoucke dus ook. "Teamarts en -management nemen geen risico en beslisten tot deze maatregelen. Tomasz Marczynski zal vandaag nog meerdere testen ondergaan om de oorzaak van zijn symptomen te achterhalen. Voor Lotto Soudal is de gezondheid van de ploeg en van de wedstrijd een prioriteit."

Marczynski stond in het algemeen klassement op een 79e plaats op 1:48 van leider Diego Ulissi. Harm Vanhoucke was 45e op 0:24.