Harelbeke en Gullegem houden elkaar in evenwicht

In de tweede amateurklasse A hebben Harelbeke en Gullegem 1-1 gelijkgespeeld.

Harelbeke kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Vandebroucke. Twintig minuten voor tijd was het de beurt aan de bezoekers via de ingevallen Vandekerckhove. Beide ploegen kregen nog een grote doelkans maar het mocht niet meer baten. Bekijk het videoverslag hierboven.