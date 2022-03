Hans Vanaken wil altijd spelen: "Maakt niet uit dat we vrijdag alweer met Club spelen"

Hans Vanaken wist maandag nog niet of hij dinsdag zou spelen in de oefeninterland tegen Burkina Faso.

"Maar ik wil zeker wel spelen", gaf hij maandag aan op de persconferentie op het oefencentrum in Tubeke. "Qua recuperatie is er geen enkel probleem."

"Het maakt mij ook niet uit dat we met Club Brugge vrijdag alweer tegen Beerschot spelen", schudde hij het hoofd. "Dat is al vaker zo geweest na een internationale break. Of Club Brugge afspraken heeft gemaakt met de bondscoach? Dat weet ik niet."

Vanaken is een speler die altijd wil spelen. Het maakt hem dan ook niet uit of de bondscoach hem op het middenveld of achter de spitsen posteert. "Ik speel op beide posities graag", beaamde hij. "Ik wissel bij Club Brugge ook regelmatig van '8' naar '10'. Je went eraan. Ik weet op elke positie wat van mij verwacht wordt. Vaak hangt het af van de tegenstander, van de manier waarop ze druk zetten. Ik merk het meestal op de trainingen al en kan er me zo op voorbereiden."