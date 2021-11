Hanne Mestdagh zet avontuur bij Las Palmas niet verder

Mestdagh keerde terug naar België voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Cats van volgende week in Bosnië op 11 november en in Kortrijk tegen Duitsland op 14 november. Nadien zal ze niet meer terugkeren naar Spanje. Mestdagh wilde een nieuw buitenlands avontuur aangaan na passages bij Castors Braine en Namen. Op Instagram bedankt ze Gran Canaria voor de kans om te spelen voor het team. "Maar het was niet de juiste plaats voor mij", stelt ze.

Onze landgenote kreeg de voorbije weken niet erg veel speelgelegenheid bij haar Spaanse ploeg, die zich niet kon kwalificeren voor de Europe Cup na verlies in de voorronde tegen het Engelse London Lions.

