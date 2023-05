Hanna Vandenbussche heeft zich tot winnares gekroond van de 20km door Brussel. Ze was een klasse apart in de warme 43e editie.

Vandenbussche haalde het in 1u10:44. De West-Vlaamse, die ondertussen al jaren in het Leuvense woont, had een ruime voorsprong op Karen Van Proeyen, die 1u12:35 klokte. De derde plaats was voor Amélie Bihain in 1u12:58.

Bij de mannen finishte Luikenaar Paquet al voor het derde jaar op rij als eerste. Hij klokte 1u00:15.