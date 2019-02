Handbalclub Izegem droomt van promotie

Handbalclub Izegem beëindigt de reguliere competitie in tweede nationale op een knappe tweede plaats. Via de play-offs kan Izegem straks zelfs nog promoveren naar de hoogste klasse, waar het begin jaren 2000 ook al speelde.

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie kwam leider Houthalen op bezoek in de Izegemse sporthal. Met veel enthousiasme en een ploeg die vooral bestaat uit spelers uit de eigen jeugd, hield Izegem goed gelijke tred met de bezoekers uit Limburg. Aan de rust leidde Izegem zelfs met 12-11.

Houthalen drukte in het begin van de tweede helft stevig het gaspedaal in en ging op en over Izegem, vooral met veel fysieke power. Izegem eindigt de reguliere competitie dus als tweede, wat een sterke prestatie is voor een ploeg die vorig jaar ook al promoveerde en dus een nieuwkomer was in de reeks.

Via de play-offs, die over drie weken starten, kan Izegem zelfs nog opnieuw een klasse opschuiven. Dan zou het samen met Apolloon Kortrijk in de eerste klasse uitkomen. Izegem neemt het in die play-offs op tegen Amay, Sint-Truiden en Houthalen.