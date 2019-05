Handbal: Apolloon Kortrijk maakt kans op promotie

Apolloon Kortrijk, 3 jaar geleden nog in Liga 1 (derde klasse) note bene, maakt nog een goede kans op promotie naar de Beneliga. Dat zou een derde promotie in drie jaar betekenen. Gisteren verloor Kortrijk wel van Doornik, maar als het de laatste wedstrijd bij Atomix wint, zal een Best of Three tegen datzelfde Doornik uiteindelijk beslissen over promotie naar de Beneliga.

Doornik was op z’n hoede voor de komst naar Kortrijk. Apolloon slaagde er als enige team in om tweemaal punten te pakken in Doornik. De heenmatch in deze play-offs eindigde op een gelijkspel. Het waren dan ook de bezoekers die het scherpst begonnen, en na 5 minuten spelen stond Apolloon 1-4 in het krijt. Het sein voor de mannen van trainer Koen Nel om het gaspedaal in te duwen. Na goals van Dhaene en tweemaal Thiers , hingen de bordjes weer gelijk. Ook uitmuntend keeperswerk van de bezoekende doelman kon dat niet verhinderen. De Appolloon-trein leek vertrokken, en na 10’ spelen maakte Jan Steenhoud er 6-4 van. Maar dan verloren de Kortrijkzanen de grip op de partij. Doornik toonde met vloeiend aanvalsspel waarom zij momenteel de ranking aanvoerden.

(lees verder onder de foto)

Halfweg de eerste helft leidde Doornik met 9 – 10. Maar ook Apolloon bewees nog eens waarom zij dit seizoen kans maakten op een derde promotie op rij. Na een maximale achterstand van 4 punten zorgde Kerckhove ervoor dat we met een gelijke score de rust in gingen. 17 – 17. Koen Nel: 'Hun cirkel was vandaag outstanding. Chapeau voor de keeper, hij speelt misschien wel zijn wedstrijd van het jaar. Aan ons om volgende keer scherper te verdedigen.'

De tweede helft startte gelijk opgaand. De scores gingen over-en-weer tot 24-24, en het was vooral dankzij de bezoekende doelman dat Apoloon er niet in slaagde een voorsprong uit te diepen . Maar Doornik bleef wel afwerken aan 100%. Bij 26-30 en nog minder dan een kwart wedstrijd te gaan riep coach Koen Nel een Time-Out in.

Maar het kwaad was al geschied. De jongens van Apolloon kwamen de klap niet meer te boven tegen de fysieke beren van Doornik. Het werd uiteindelijk 30-37. Met nog één match te gaan, volgende week tegen Atomix Haacht, is alles wel nog mogelijk voor promotie naar de Beneliga.