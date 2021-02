Zaterdagavond verdedigt bekerhouder Knack Roeselare een 3-0-bonus in de halve finale van de Beker van België. Als Roeselare in Achel twee sets kan pakken, dan kan het voor de zesde keer op rij de bekerfinale betwisten.

Roeselare haalde het in de heenwedstrijd eenvoudig met 3-0 van Achel. Stijn D'Hulst, Hendrik Tuerlinckx en Dimitros Fragkos hebben intussen een extra trainingsweek achter de kiezen. Zo heeft coach Vanmedegael extra wisselmogelijkheden voor de return in Limburg. In de andere heenwedstrijd van de halve finale won Maaseik ook al met 3-0 van Aalst. Volg hier LIVE de match zaterdag vanaf 20u30