Hélène Hesters wint BK in Moorslede

Om 11 uur mochten de 68 deelneemsters aan hun wedstrijd in Moorslede beginnen. Na negen ronden van zo'n 8,5 kilometer was het de Gentse Helene Hesters die als eerste over de streep reed. De zus van Jules Hesters was de meest bedrijvige in de wedstrijd. Zij had al aangevallen in de eerste ronde, daarna nog eens voor halfweg, en in de slotronde had ze nog voldoende over voor de beslissende aanval. Meer dan tien seconden kreeg de renster van Van Moer Logistics nooit, maar ze hield wel mooi stand voor het spurtende peloton.

Anna Vanderaerden werd tweede, voor Xaydee Van Sinaey. Lani Wittevrongel was zesde.