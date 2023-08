Gust Lootens wint Memorial Danny Jonckheere

De Memorial Danny Jonckheere in Oudenburg is gewonnen door Gust Lootens. De Zwevegemse belofte van Soudal-Quick.Step Devo versloeg in de spurt zijn medevluchters Michiel Coppens en Warre Vangheluwe.

Lootens, Coppens en Vangheluwe ontsnapten in de voorlaatste ronde uit een kopgroep van negen. De voorsprong bedroeg slechts tien seconden, maar door het afstoppingswerk van Soudal-Quick.Step Devo kon het drietal spurten voor de overwinning. Vangheluwe, zaterdag nog winnaar van de omloop Mandel-Leie-Schelde, trok de sprint perfect aan voor zijn ploegmaat, die het makkelijk haalde. Voor Gust Lootens is dit een belangrijke zege na vier pechjaren. "Ik hoop nu nog op een profcontract. Anders zal het volgend jaar gaan werken zijn", vertelt Lootens na de finish.

Groene trui

Jasper Dejaegher uit Gistel kreeg de groene trui van het puntenklassement in de U23 road series, een regelmatigheidscriterium met wedstrijden in Nederland en in België. In de algemene stand is hij tweede, na de Nederlander Huub Artz.