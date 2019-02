Guillaume Van Keirsbulck klaar voor klassiek voorjaar

Het Vlaamse voorjaar komt eraan. Eén van de favorieten is ongetwijfeld Greg Van Avermaet. Hij verkende vandaag samen met zijn Belgische ploegmaten van CCC de finale van de Omloop Het Nieuwsblad. Guillaume Van Keirsbulck is één van hen.

Guillaume Van Keirsbulck werd door Greg Van Avermaet hoogstpersoonlijk gevraagd om voor hem te rijden in zijn nieuwe team CCC. Na twee jaar procontinentaal bij Wanty-Groupe Gobert, is dit een kans die hij met beide handen wil grijpen. Hij trainde dan ook keihard de afgelopen winter, met de ene stage na de andere. En dat rendeert, want na de aanloop in Valencia en Oman, voelt hij zich kiplekker.

Van Keirsbulck rijdt dit weekend de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne, en mag later in Nokere en Bredene-Koksijde voor eigen rekening rijden.