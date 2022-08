Guillaume Seye wint Memorial Danny Jonckheere in Oudenburg

Guillaume Seye heeft zopas de Memorial Danny Jonckheere gewonnen in Oudenburg.

Van de 135 starters rijden er in de laatste ronde nog acht in de kop van de wedstrijd. Met Benjamin Verraes, Guillaume Seye, Jasper Dejaegher en de Noor Dahlslett. Wat nog overblijft van het peloton volgt op 45 seconden. In de slotronde kan Seye de anderen afschudden. Alleen Dahlslett klampt nog aan maar hij kan Seye niet van de zege houden. Jasper Dejaegher wint de spurt voor de derde plaats.