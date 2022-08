Grote belangstelling voor Charles De Ketelaere in Milaan

Op Twitter zijn er beelden van aan het ziekenhuis in Milaan, waar hij z’n medische testen ondergaat. De Ketelaere is vannacht aangekomen in Italië. Net als aan het ziekenhuis ook op de luchthaven veel belangstelling van pers en supporters.

Voor 35 miljoen euro

De onderhandelingen voor de transfer slepen al lang aan. De 21-jarige Rode Duivel komt over van Club Brugge voor een bedrag van om en bij de 35 miljoen euro.