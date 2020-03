De finale begint om half drie. Op de Grote Markt is er ook animatie voorzien, en staat er ook een podium. Want als Club Brugge de beker wint, dan volgt er ’s avonds een ontvangst van de spelers. Dat is net zoals in 2015, toen Club voor het laatst de beker van België won. Toen was er een groot feest op het Zand. Nu dus op de Grote Markt.