Gretarsson niet bang voor de uitdaging

Opvallend, de twee ploegen werden gisteren in Schiervelde geleid door een trainer uit IJsland. Bij Lommel is dat Stefan Gilason, bij Roeselare deelt Arnar Gretarsson de lakens uit.

Een naam als een klok in het IJslandse voetbal, met 71 selecties voor de nationale ploeg, en een carrière in het buitenland bij Lokeren en AEK Athene. Voetbal is zijn leven, sinds hij als vijfjarig jongetje achter zijn broers aanholde op een veldje in IJsland.

Arnar Gretarsson kwam pas op 1 augustus in dienst bij SV Roeselare. Het werd een moeizame zoektocht naar een nieuwe sportieve baas, in een woelige periode, met ook nog het vertrek van CEO Brian Tevreden. Gretarsson is niet bang voor de uitdaging.

