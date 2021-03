Grace Brown wint Oxyclean Classic Brugge-De Panne

Een dag na de mannen mochten de vrouwen hun Oxyclean Classic Brugge-De Panne rijden. Een elitegroepje dacht in de straten van De Panne voor de overwinning te spurten, maar dat was buiten Grace Brown gerekend.

Na een gezapig begin ontploft de wedstrijd in de Moeren. Twaalf rensters overleven de strijd in de polders en na een lange inspanning komt er daar nog ene bij, Lotte Kopecky. De Belgisch kampioene komt bij onder andere Jolien D'Hoore, Amy Pieters en Kirsten Wild maar het is uiteindelijk Grace Brown die wint. De Australische won vorig jaar de Brabantse Pijl en pakt nu de zege in De Panne na een fantastische solo. Jolien D'Hoore is derde na Emma Norsgaard.

De voltallige ploeg van Cogeas Mettler Look reed vandaag niet mee. Twee mensen uit het team testten positief. Of het rensters betreft of de entourage is niet bekend. Daardoor kwamen er tijdens deze vierde editie van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne slechts 23 ploegen aan de start.