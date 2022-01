"Graag Roubaix winnen": Yves Lampaert (QuickStep - Alpha Vinyl) ambitieus voor nieuw seizoen

Yves Lampaert uit Hulste wil graag een klassieker winnen, en het liefst nog Parijs-Roubaix. Dat zegt hij op de voorstelling van z’n ploeg Quick Step – Alpha Vinyl in Spanje.

Hij mikt daarnaast ook op deelname aan de Ronde van Frankrijk, en op een selectie voor het wereldkampioenschap in Australië.

Geluk maar ook veel pech

Een dubbel beeld voor Yves Lampaert vorig jaar. Extreme vreugde na het behalen van de nationale tijdrittitel in zijn Ingelmunster, en grote teleurstelling na een vijfde plaats in Roubaix, voor één keer in het najaar. Veel pech daar, een beetje het verhaal van het seizoen.

Yves Lampaert hoopt op meer geluk dit seizoen. Via de ronde van Valencia en de Algarve, het openingsweekend en daarna Parijs-Nice wil Lampaert top zijn in de Ronde en Parijs-Roubaix. Maar de concurrentie is natuurlijk moordend.

Ook naar Tour & WK?

Na het voorjaar wil Lampaert ook graag nog eens naar de Ronde van Frankrijk, in de spurttrein. En een selectie voor het wereldkampioenschap in Australië zou een mooie afsluiter zijn.

Morgen blikken we vooruit met de andere West-Vlamingen in de Quick.Step-ploeg.