Govea (Zulte-Waregem) veroorzaakt ongeval

Profvoetballers Omar Govea en Luka Zarandia zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Sint-Eloois-Vijve. Dat bevestigde hun club Zulte Waregem zondagnamiddag.

Govea reed iets na middernacht met Zarandia in de passagiersstoel in op een andere wagen. "Er is vooral blikschade, maar zowel de inzittenden van de andere auto als de passagier van Govea, Luka Zarandia, liepen slechts lichte verwondingen op. Gelukkig stellen zij het allemaal goed", meldt Zulte Waregem op zijn website.

Onder invloed & zonder rijbewijs

Volgens verschillende media zou Govea een positieve ademtest hebben afgelegd. De Mexicaanse middenvelder van Essevee zou ook geen rijbewijs op zak gehad hebben. "De club wacht op het officiële verslag van de politie. Zulte Waregem is een club die familiale waarden hoog in het vaandel draagt en verwacht dat alle betrokkenen bij de club die ook perfect naleven en uitdragen", klinkt het.