Gouden Schoen nekt Anderlecht

Club Brugge speelde niet zijn beste wedstrijd, maar twee doelpunten van Hans Vanaken waren voldoende voor winst in Anderlecht.

Een fantastische uithaal met links, en een goede deviatie, Hans Vanaken bewees dat hij zijn tweede Gouden Schoen meer dan waard is. Hij trok Club Brugge over de streep tegen een Anderlecht, dat een veel betere indruk naliet dan in de vorige confrontatie.

De Brusselaars kwamen zelfs verdiend op voorsprong via de uitstekende debutant Colassin, het wit konijn uit de hoed van Kompany, die al eerder had kunnen dreigen. Maar toen stak Hans Vanaken zijn neus aan het venster. Eerst met een halve omhaal, en daarna met een volley op een afgeweken vrije trap van Vormer. Een wereldgoal.

In de tweede helft speelden de twee wissels van Clement een belangrijke rol. Openda kwam na een minuut al dicht bij de 1-2, en Charles Deketelaere bood Vanaken de 1-2 op een schoteltje aan. Dennis had Club Brugge al eerder op voorsprong moeten brengen, tot drie keer toe zelfs, maar die heeft het toch te moeilijk om te scoren. Ook Amuzu kwam nog een aantal keren dicht bij een doelpunt, maar de 1-2 bleef op het bord.

Club Brugge heeft nu tien punten voorsprong op AA Gent, met een wedstrijd minder gespeeld. Anderlecht is negende, op 7 punten van het nummer zes, KV Mechelen. Zulte Waregem kan vanavond nog op gelijke hoogte komen met Malinois.