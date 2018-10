Gouden Maité Beernaert geland in Zaventem

Zaterdagavond landde Maité Beernaert uit Torhout in de luchthaven van Zaventem. De verspringster veroverde vorige week zondag in Buenos Aires als eerste Belgische atlete ooit goud op de Jeugdolympiade.

Het is een emotioneel weerzien met vrienden en familieleden voor Maité Beernaert uit Torhout. Met haar gouden plak rond de nek begroet ze haar supporters na een ongelofelijke week. Beernaert is de eerste Belgische atlete die goud pakt op de Olympische Spelen voor de jeugd. Het verschil tussen goud en zilver was amper 1 cm.