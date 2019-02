Vandaag zijn in de Topsporthal van Gent de Belgische kampioenschappen indooratletiek gehouden.

Philip Milanov kwam er voor het laatst dit indoorseizoen in actie, hij wou vooral vertrouwen tanken voor het discuswerpen in de zomer. Bij de vrouwen was het uitkijken naar de sprintnummers, met Manon en Orphée Depuydt.

Manon Depuydt wint de 60m in 7:40 na een spannende strijd met Rani Rosius. Philip Milanov wint in het kogelstoten met 17m77.