Alexander Diaz Rodriguez uit Brugge heeft het provinciaal kampioenschap veldlopen in Meulebeke gewonnen. Charline Vanneste uit Meulebeke deed dat bij de vrouwen.

De Bruggeling is al voor de zevende keer provinciaal kampioen en evenaart daarmee het record van Eddy Rombaux. Ondanks het nat weer van de afgelopen dagen lag het parcours er goed bij.

Charline Vanneste uit Meulebeke was als master sneller dan iedereen bij de vrouwen. Gwendolyn de Deyne kwam als tweede over de meet en was eerste senior. Bekijk het videoverslag hierboven.