Goeie uitgangspositie voor KV Oostende

KV Oostende heeft donderdag een goede uitgangspositie verworven met het oog op de finale van de Beker van België. In de Ghelamco Arena speelde de kustploeg 2-2 gelijk tegen AA Gent in de tumultueuze heenmatch van de halve finales.

Scheidsrechter Christof Dierick deelde drie rode kaarten uit. AA Gent-verdedigers Igor Plastun en Sigurd Rosted mochten voortijdig gaan douchen, KVO-middenvelder Aristote Nkaka pakte twee gele kaarten. De terugwedstrijd staat volgende week woensdag op het programma.

Na een aarzelend wedstrijdbegin zorgde Dylan Bronn tien minuten ver voor de eerste echte dreiging. KVO-doelman William Dutoit moest de kopbal van de Gentse verdediger overtikken. De kustploeg trok zich terug voor eigen doel. In de 23e minuut hing de 1-0 tegen de touwen. Wintertransfer Alexander Sorloth schilderde het leer op het hoofd van Roman Yaremchuk, de Oekraïner faalde niet.

Maar niet veel later hingen de bordjes in evenwicht. Een voorzet viel ongelukkig op de benen van Arnaud Souquet, die de bal zo klaar legde voor Tom De Sutter. De nieuwe Oostendse spits maakte zijn tweede goal in evenveel wedstrijden. De wedstrijd kwam in een stroomversnelling, want meteen daarna bracht Igor Plastun de doorgebroken De Sutter ten val. Ref Christof Dierick trok een rode kaart, waardoor Jess Thorup plots nog maar tien pionnen had en de troepen van Gert Verheyen uit hun schulp kwamen. Vijf minuten voor rust zorgde De Sutter opnieuw voor onrust, hij gleed de bal tegen het zijnet.

Tweede helft

Meteen na de rust nam de thuisploeg het initiatief, maar dat werd gefnuikt door een tweede rode kaart. Invaller Sigurd Rosted werd bestraft voor natrappen. Maar ook KV Oostende moest voort met een man minder, Aristote Nkaka pakte snel na elkaar twee gele kaarten.

Een kwartier voor affluiten kwam AA Gent opnieuw op voorsprong, ondanks de numerieke minderheid. Bronn trapte een vrije trap tegen de muur, in de herneming verstuurde hij een loeier voorbij Dutoit. Maar net als in de eerste helft kwamen de bezoekers meteen weer langszij. Laurens De Bock pakte uit met een streep in de rechterbenedenhoek: 2-2. KVO drong nog aan voor een derde treffer, maar keert met een 2-2 gelijkspel terug naar de kust.

In de andere halve finale speelden 1B-clubs KV Mechelen en Union woensdag 0-0 gelijk Achter De Kazerne.