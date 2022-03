Girmay geniet in Zedelgem na van zege in Gent-Wevelgem

Biniam Girmay genoot vandaag nog na van zijn zege gisteren in Gent-Wevelgem. De Eritreeër schreef geschiedenis door als eerste Afrikaan ooit de wielerklassieker te winnen.

Hij is verrast door de massale persbelangstelling en van de duizenden berichtjes die hij kreeg.

Biniam Gimay genoot van zijn ontbijt vanmorgen in hotel Zuidwege in Zedelgem, waar zijn ploeg verblijft. Hij is trots op zijn prestatie. Ik besef vandaag pas, wat ik gisteren gepresteerd heb, zegt hij. Na een koffieritje om de benen los te gooien vertrekt hij naar Eritrea, waar hij zijn vrouw en dochtertje na meer dan drie maand zal terugzien.

Biniam past nu zondag voor de Ronde van Vlaanderen. Hij wil zich in zijn thuisland voorbereiden op de Ronde van Italië, zijn volgende doel in het wielerseizoen.

Lees ook