Gillet van Oostende speler van het jaar

Gillet is de enige van Oostende die een prijs in de wacht sleept. Zijn ploegmaat Vrenz Bleijenbergh zat niet bij de drie finalisten voor de Speler van het Jaar-trofee. Ook zijn coach, Dario Gjergja, werd niet genomineerd voor de top drie van Coach van het Jaar. "Ik was een beetje verrast dat ze niet bij de laatste drie zaten", zo geeft Gillet toe. "We moeten ons er echt van bewust zijn wat voor uitstekend werk Gjergja levert. Ik zal altijd achter hem staan. Hij heeft een grote impact op de carrière van veel Belgische spelers, ook op die van mij. Hij lanceerde mijn carrière bij Luik toen ik 18 jaar was. Hij is meer dan een coach voor mij, ik zie hem als familie."