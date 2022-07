Gilles Thomas wint hoofdproef op de CSIO-jumping in Knokke

Gilles Thomas heeft de hoofdproef van het namiddagprogramma op de CSIO-jumping in Knokke gewonnen. In een snelheidsproef op 1m45 was onze 24-jarige landgenoot met de 8-jarige merrie Comghorla een kwart van een seconde sneller dan de Jordaniër Ibrahim Hani Bisharat.

Jordy Van Massenhove was van alle ruiters de snelste, maar moest met Caleya vier strafpunten noteren en strandde zo op de achtste plaats, net voor Olivier Philippaerts (Bentley). Niels Brynseels (Nogana) werd twaafde, Ludo Philippaerts (Obama) veertiende.

In het driesterrenprogramma was Koen Vereecke met Bonfois met een derde plaats beste Belg in een snelheidsproef op 1m35. De Nederlandse Kim Emmen won met Qi Dao, voor de Noorse Ingrid Gjelsten met End Good All Good. Gilles Detry werd met Double 0 Seven vijfde, Karel Cox met Carabosse Sant-Clair zevende.