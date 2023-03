Gift Orban zadelt Zulte-Waregem op met flinke kater

AA Gent heeft zondagnamiddag op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League in een doelpuntenfestival, na onder meer vier treffers van sensatie Gift Orban, met liefst 2-6 gewonnen op bezoek bij Zulte Waregem. Gent blijft zo in het spoor van Club Brugge, dat met één puntje meer vierde is, een stek die recht geeft op een ticket voor de Champions' Play-offs. Zulte Waregem zakt na de zestiende competitienederlaag nog wat dieper weg in het degradatiemoeras.

Sensatie Gift Orban

De Gentenaars leken bij de rust al hun schaapjes op het droge te hebben na treffers van Julien De Sart en Alessio Castro-Montes, maar in het begin van de tweede helft zorgde Timothy Derijck er met de aansluitingstreffer voor dat er toch weer wat spanning in de wedstrijd kwam. Voor heel even dan, want een minuut later trapte Gift Orban de Waregemse hoop alweer aan diggelen met de 1-3. Het was de eerste treffer in deze wedstrijd van de twintigjarige Nigeriaan, die tijdens de wintermercato overkwam van het Noorse Stabaek en nu al uitgegroeid is tot een sensatie op de Belgische voetbalvelden, later zouden er nog drie volgen. Tussendoor had Jelle Vossen voor de thuisploeg de netten nog een keer laten trillen. Een vijfde treffer voor Orban werd nog afgekeurd voor buitenspel. In acht wedstrijden voor de Buffalo's, in alle competities samen, trof hij intussen negen keer raak.