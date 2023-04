Gibbe Staes snelste sprinter in Tombroek Koerse

In Rollegem stond gisteren de zesde editie van Tombroek Koerse, ook wel de Memorial Dany Mistiaen genoemd, op het programma. Elf renners sprintten er voor de zege, waarbij Gibbe Staes uit Retie als eerste over de meet kwam.

De junioren kregen in Rollegem 116 kilometer, verdeeld over negen rondes voor de kiezen. Een valpartij in de tweede ronde zorgde echter al voor een vroege verbrokkeling. Een select kopgroepje van acht renners, met onder meer Lomme Van den Meerssche uit Tielt en Xander Scheldeman uit Koolskamp, koos de vlucht vooruit. Halfweg koers maakten er vier extra renners de sprong naar de kopgroep. Met z’n twaalf hielden de junioren de benen alles behalve stil. De voorsprong van de kopgroep ging nooit onder de minuut. Enkel Nand Martens moest de rol net voor het einde nog lossen. De overige elf beslechtten de wedstrijd met een sprint.

Het was uiteindelijk Gibbe Staes uit Retie die over de snelste benen beschikte. Hij mocht plaatsnemen op het hoogste schavot, Jens De Keersmaeker en Bert Coppens werden tweede en derde. West-Vlaming Lomme Van den Meerssche moest vrede nemen met de vierde plaats.