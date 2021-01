Gianni Vermeersch in selectie WK Veldrijden Oostende

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden in Oostende (30-31 januari). Daarin is er plaats voor Daan Soete en Gianni Vermeersch (uit Klerken). Het eventuele negende ticket gaat naar Tim Merlier.

Eli Iserbyt (uit Kuurne) is als Europees kampioen automatisch startgerechtigd. En als Belgisch kampioen Wout van Aert zich komende zondag in Overijse van de eindzege in de wereldbeker verzekert, dan mogen er negen in plaats van acht Belgen deelnemen aan het WK.

Behalve Iserbyt en Van Aert waren Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans al zo goed als zeker van hun WK-ticket. Verder koos Vanthourenhout voor Daan Soete en Gianni Vermeersch. Het eventuele negende ticket gaat naar Tim Merlier.

West-Vlaming Joran Wyseure maakt deel uit van de Belgische beloftenploeg, Yentl Bekaert staat op de reservelijst, net als Thibau Nys.

Vorig jaar

Op het WK van vorig jaar, in het Zwitserse Dübendorf, veroverde de Nederlander Mathieu van der Poel voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel bij de mannen elite. Toon Aerts pakte het brons achter de Brit Tom Pidcock.

Bij de junioren was het podium volledig Belgisch met goud voor Thibau Nys, zilver voor Lennert Belmans en brons voor Emiel Verstrynge. België moest in Dübendorf tevreden zijn met vier medailles.

Vanwege de coronacrisis zijn er op het WK in Oostende geen wedstrijden voor junioren (jongens en meisjes) voorzien. Er worden geen toeschouwers toegelaten.