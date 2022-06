Gianni Vermeersch komt nog eens terug "om zelf te winnen"

"Ik ben superblij voor Oscar", zei Vermeersch na afloop. "Hij is met een goede conditie uit de Giro gekomen. Maar ik had vandaag ook zeer goede benen. Benen om te winnen. Wij hadden als ploeg wel gemikt op een zeer goed resultaat en met plaatsen één en twee is dat wel heel goed gelukt. Dit noem ik fantastisch. Wij hebben de koers ook de hele tijd in handen gehad. Fabio Van Den Bossche was mee met het groepje met Tim Wellens, Florian Vermeersch en Taco van der Hoorn. Daarna heb ik het enkele keren geprobeerd, maar ze lieten me niet rijden. De wind maakte het er vandaag niet minder lastig op. Ik had vrij vroeg in de wedstrijd al een gat moeten dichtrijden toen er een groep vertrok met zeven renners en er niemand mee was van de ploeg. Daarna verliep het naar wens."

Oscar Riesebeek bleef heel rustig na zijn eerste profzege. "Riesebeek is een toffe jongen", aldus Vermeersch. "Hij is altijd paraat en wil steeds werken voor de ploeg. Net daarom ben ik zo tevreden voor hem. Ik heb de hele dag genoten. Samen met de Antwerp Port Epic is dit één van mijn geliefkoosde koersen. Ik heb natuurlijk mijn achtergrond als veldrijder, misschien daarom dat deze koers me zo goed ligt. Ik heb hier een hele dag in een speeltuin gezeten. Ik ben hier al twee keer derde geweest en nu finish ik als tweede. Ik moet dus nog eens terugkomen om te winnen."