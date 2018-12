Gianni Vermeersch grijpt naast zege

Laurens Sweeck heeft zaterdag de Brico Cross in Essen, de vijfde manche van het seizoen, op zijn naam geschreven. Gianni Vermeersch eindigde als tweede. De grote namen lieten de cross aan zich voorbij gaan.

Toppers als Mathieu van der Poel en Wout van Aert verschenen in Essen niet aan de start, waardoor renners die normaal in de schaduw staan zich konden bewijzen. Sweeck versnelde zes ronden voor het einde, en al snel wist een achtervolgende groep met namen als Vermeersch, Aernouts, Soete, David Van der Poel, Adams en Pauwels dat ze om plaats twee en drie gingen strijden. Vermeersch sprintte in het slot nog naar de tweede plek, Van der Poel werd derde.

De volgende manche van de Brico Cross, de zesde van acht, volgt op 29 december in Bredene.